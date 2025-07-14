Женский заплыв на открытой воде на 10 км на чемпионате мира перенесли из-за качества воды

ТАСС, 14 июля. Соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре перенесли из-за несоответствия воды нормам качества. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).
Отмечается, что результаты проб, взятых 13 июля, показали несоответствие необходимым показателям. "Решение о переносе было принято в интересах здоровья и безопасности спортсменов", - говорится в сообщении World Aquatics.
В заплыве должны принять участие две россиянки: Маргарита Ершова и Екатерина Сорокина. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
Изначально соревнования женщин планировалось начать в 03:00 мск 15 июля. Теперь соревнования женщин стартуют в 5:15 мск 16 июля. Ранее в этот же день состоятся соревнования у мужчин.
Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут с 16 по 20 июля. Из россиян в них выступят Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин. Заплывы пройдут в акватории острова Сентоса. Год назад там в результате столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии - уже к осени весь мазут был собран.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.