Женский заплыв на открытой воде на 10 км на чемпионате мира перенесли из-за качества воды

Результаты проб, взятых 13 июля, показали несоответствие необходимым показателям

ТАСС, 14 июля. Соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре перенесли из-за несоответствия воды нормам качества. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

Отмечается, что результаты проб, взятых 13 июля, показали несоответствие необходимым показателям. "Решение о переносе было принято в интересах здоровья и безопасности спортсменов", - говорится в сообщении World Aquatics.

В заплыве должны принять участие две россиянки: Маргарита Ершова и Екатерина Сорокина. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Изначально соревнования женщин планировалось начать в 03:00 мск 15 июля. Теперь соревнования женщин стартуют в 5:15 мск 16 июля. Ранее в этот же день состоятся соревнования у мужчин.

Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут с 16 по 20 июля. Из россиян в них выступят Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин. Заплывы пройдут в акватории острова Сентоса. Год назад там в результате столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии - уже к осени весь мазут был собран.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.