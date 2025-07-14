"Милан" объявил о подписании контракта с обладателем "Золотого мяча" 2018 года Модричем

Соглашение с игроком рассчитано на один год

РИМ, 14 июля. /ТАСС/. Шестикратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского "Реала" хорват Лука Модрич заключил контракт с итальянским футбольным клубом "Милан". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на один год. 9 июля Модрич провел последний матч за "Реал", испанский клуб в полуфинале клубного чемпионата мира уступил французскому "Пари Сен-Жермен" (0:4).

Модричу 39 лет, он выступал за "Реал" с лета 2012 года. Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз - клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны и пять раз - в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football. По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского "Тоттенхэма" и хорватского "Динамо" (Загреб).

За сборную Хорватии Модрич провел 188 матчей и забил 28 мячей. Он является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира и рекордсменом по количеству игр за национальную команду.