Первые российские спортсмены прибыли в Германию для участия в Универсиаде

Ранее сообщалось, что в понедельник в Германию прибудут фехтовальщики, теннисисты, представители тхэквондо, настольного тенниса, пловцы и прыгуны в воду

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Первые российские участники летней Универсиады прибыли в Германию и проходят аккредитацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза (РССС).

"Все хорошо, добрались. Сейчас проходят аккредитацию", - рассказали ТАСС в пресс-службе РССС. Ранее ТАСС сообщал, что в понедельник в Германию прибудут фехтовальщики, теннисисты, представители тхэквондо, настольного тенниса, пловцы и прыгуны в воду.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Соревнования пловцов и прыгунов в воду будет принимать Берлин. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта. Церемония открытия Игр пройдет 16 июля в Дуйсбурге, 17 июля начнутся сами соревнования.

Россияне заявлены в турнирах по академической гребле, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжкам в воду, тхэквондо, настольному теннису и теннису. Всего в окончательную заявку для участия в Универсиаде-2025 вошли 48 российских спортсменов, они будут выступать в нейтральном статусе.