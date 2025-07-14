Лучшим выпускникам спортивных вузов России вручили дипломы в Министерстве спорта

Награждение выпускников, пришедших в историческую усадьбу Разумовских в нарядах по моде 19-го века, провели Михаил Дегтярев и звезды отечественного спорта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения дипломов лучшим выпускникам подведомственных спортивных вузов состоялась в Министерстве спорта России, сообщает корреспондент ТАСС.

Награждение выпускников, пришедших в историческую усадьбу Разумовских в нарядах по моде 19-го века, провели министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, звезды отечественного спорта, в числе которых саночник Альберт Демченко, фехтовальщицы Софья Великая и Яна Егорян, боксер Дмитрий Пирог и другие.

"От всего спортивного сообщества нашей страны, от Министерства спорта, Олимпийского комитета России поздравляю вас с выдающимися результатами и в учебе, и в спорте. Здесь не только краснодипломники и отличники, но и те, кто показал высокие спортивные результаты и прославил нашу страну. Вы - наше будущее. Среди вас не только будущие тренеры, но и управленцы в спорте, туризме, международной сфере. Вы получили самые разные профессии. Желаю вам успеха на благо нашей страны, чтобы вы добивались результатов и в спорте, и в учебе, и в управлении", - сказал министр, обращаясь ко вчерашним студентам.

После торжественной церемонии выпускники хором скандировали "спасибо" своим преподавателям, родителям и всем, кто вложил свой труд в их рост, затем стали зрителями на выступлении артистов Большого театра, после чего отправились на гала-прием в стиле исторического бала с мастер-классами по танцам.

Как отметил Дегтярев в конце мероприятия, такие церемонии станут традиционными: "Лучшие выпускники заслуживают уважения, как и их преподаватели, родители. Не у всех есть возможность собраться в центре Москвы, и мы откликнулись на просьбу самих выпускников собраться здесь, в усадьбе Разумовских. Я думаю, это станет традицией".

В России в настоящее время в образовательных организациях, подведомственных Минспорту, функционируют 14 вузов и три филиала. В 2025 году обучение по программам бакалавриата, магистратуры и среднего профессионального образования завершили 7 663 человека. Из них с дипломами с отличием - 1 856 человек, спортсменов уровня мастера и заслуженного мастера спорта, действующих членов сборной России - 1 392 человека, трудоустроенных выпускников на данный момент почти шесть тысяч человек. Также в России прошли обучение 1 319 иностранцев из 44 стран, включая 1 081 студента по общему приему и 73 - по квоте правительства РФ. В 2025 году по дополнительным профессиональным программам - повышения квалификации и переподготовке - зачислено 7 837 человек.