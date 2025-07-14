Участник вечеринки Ямаля заявил, что игрок с уважением относился к людям с карликовостью

Ранее пресс-служба Ассоциации людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, обвинила Ямаля в привлечении людей с карликовостью в качестве развлекательного персонала

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль с уважением относился к людям с карликовостью, которые работают в сфере развлечений, на вечеринке в честь своего 18-летия. Об этом заявил один из артистов, комментарий которого приводит радиостанция RAC1.

Ранее пресс-служба Ассоциации людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, обвинила Ямаля в привлечении людей с карликовостью в качестве развлекательного персонала. Министерство социальных прав Испании обратилось в прокуратуру с требованием расследовать нарушение закона об инвалидности.

"Никто нас не оскорбил, дайте нам спокойно работать. Не понимаю, почему столько шумихи, мы - обычные люди, которые делают то, что хотят, абсолютно законным образом. Мы работаем в сфере развлечений", - сказал артист, пожелавший сохранить анонимность.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.