Трамп допустил, что может подписать указ о переименовании футбола в США

В большинстве англоязычных стран футбол обозначается словом football, в США официальное название вида спорта на английском - soccer

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может подписать указ о замене слова, используемого в стране для обозначения футбола. Об этом он заявил в интервью телеканалу DAZN.

В большинстве англоязычных стран футбол обозначается словом football. В США официальное название вида спорта на английском - soccer.

"Я думаю, мы можем сделать это", - ответил Трамп на вопрос о возможности указа о переименовании вида спорта.

13 июля в США завершился клубный чемпионат мира по футболу. В финале, который прошел в городе Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), английский "Челси" победил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0. Трамп присутствовал на матче и принял участие в церемонии награждения игроков.