Ольховский считает, что Мирра Андреева закрепится в топ-5 рейтинга WTA

По мнению эксперта, теннисистка показывает стабильную игру

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева по уровню игры соответствует первой пятерке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому она сможет там закрепиться. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В обновленном рейтинге WTA Андреева заняла пятое место.

"В последнее время Мирра играет довольно стабильно, на последних турнирах Большого шлема доходила до четвертьфинала, так что по уровню она вполне соответствует первой пятерке мира, - сказал Ольховский. - Я думаю, она закрепится там, потому что уже сейчас она обыгрывает многих игроков из первой десятки, а иногда удается победить и ведущих. У нее огромный потенциал, но и есть еще над чем работать".