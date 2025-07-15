Легкоатлетка Кнороз переживает, что из-за санкций может столкнуться с дефицитом шестов

Спортсменка отметила, что на данный момент необходимости в новых шестах нет

БРЕСТ /Белоруссия/, 15 июля. /ТАСС/. Победительница Кубка сильнейших спортсменов в прыжках с шестом Полина Кнороз переживает из-за того, что из-за экономических санкций в будущем у нее могут возникнуть проблемы с инвентарем. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Пока мне есть с чем прыгать, у меня есть шесты, которые подарены менеджером Павлом Воронковым года четыре назад, плюс в нашей спортшколе очень много шестов, - рассказала Кнороз. - Они принадлежат, конечно, разным тренерам, но мы там все между собой договариваемся, меняемся шестами, то есть пока у меня острой необходимости в новых шестах нет. Но я переживаю, что она может в скором времени появиться, потому что все-таки физически я выросла, скоростные способности у меня тоже улучшились, и может мне не хватить шестов".

"Но я надеюсь, что как-нибудь мы решим эту проблему, потому что все-таки у нас дружное сообщество шестовиков, оно одно из самых сильных. И даже если мы не найдем эти шесты в Москве, можно всегда будет попросить у какого-то другого тренера. Вот как было у меня зимой, когда на чемпионате России не нашлось нужного шеста, и свой прыжок на 4,80 м я сделала с шестом Иры Ивановой, которая мне его дала".

На Кубке сильнейших спортсменов в Бресте 25-летняя Кнороз победила с третьим результатом сезона в мире (4,83 м), установив при этом новый личный рекорд.