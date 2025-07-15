Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на ЧМ

Мировое первенство проходит в Сингапуре

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федерация водных видов спорта России не имеет права публиковать на своих ресурсах результаты россиян и белорусов на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

В Сингапуре выступят около ста российских и белорусских спортсменов. На турнир они допущены в качестве представителей двух команд - нейтральных атлетов Б (NAB) и нейтральных атлетов А (NAA).

"Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты этих спортсменов на своем веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать какие-либо публикации или иные сообщения в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или с их национальной федерацией", - сообщили в World Aquatics.

Аналогичное правило распространялось на чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, который прошел в декабре прошлого года с участием российских и белорусских спортсменов. С тех пор правила их участия были смягчены, в частности, был снят запрет на общение со СМИ.

Чемпионат мира в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Во вторник на турнире должны были выступить первые российские спортсмены - Маргарита Ершова и Екатерина Сорокина, однако соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км перенесли на 16 июля из-за несоответствия воды нормам качества.

Ранее ТАСС сообщал, что условия предоставления российским и белорусским спортсменам нейтрального статуса запрещают им связывать свое выступление на чемпионате мира с их странами даже в социальных сетях, публикации эмодзи флагов и других национальных символов запрещены.