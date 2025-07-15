Стадион "Шинник" в Ярославле могут снести для строительства офиса ПСБ

В правительстве Ярославской области отметили, что это произойдет только в том случае, если будет профинансировано строительство новой арены

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Ярославской области и руководство банка ПСБ до конца 2025 года выберут место для размещения головного офиса банка в Ярославле. Офис может появиться на месте футбольного стадиона "Шинник" при условии финансирования строительства нового стадиона, сообщили ТАСС в правительстве Ярославской области.

"Локация нового головного офиса ПСБ еще не определена, решение планируется принять до конца 2025 года. Рассматриваются несколько площадок под размещение офиса, стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Так же рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, и это самое главное", - сообщили в пресс-службе.

С 1 апреля банк ПСБ встал на налоговый учет в Ярославской области. Планируется открытие головного офиса в Ярославле. В город хотят перевезти более 5 тыс. сотрудников банка и членов их семей. Для их комфортного размещения будет создана инфраструктура, в этой работе банку помогают власти региона.