ФИФА подарила Трампу оригинальный трофей клубного чемпионата мира

Победителю турнира английскому "Челси" была вручена копия

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Оригинальный трофей за победу в клубном чемпионате мира по футболу хранится в Овальном кабинете президента США. Об этом глава государства Дональд Трамп рассказал порталу DAZN.

13 июля футболисты английского "Челси" в финале обыграли французский "Пари Сен-Жермен" (3:0). Турнир прошел в США.

"Они [ФИФА] сказали: "Не могли бы вы подержать кубок немного?". Мы поставили его в Овальный кабинет, - сказал Трамп. - А потом я спросил: "Когда вы его заберете?" И Джанни Инфантино (глава ФИФА - прим. ТАСС) сказал: "Мы не заберем, он может остаться у вас навсегда, мы делаем новый". И они действительно сделали новый. Так что это было немного волнительно, но сейчас он в Овальном кабинете".

В 2025 году клубный чемпионат мира впервые прошел в обновленном формате. В турнире приняли участие 32 клуба.