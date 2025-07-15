Канадец на посту главного тренера ярославской команды сменил Игоря Никитина

ТАСС, 15 июля. Ярославский "Локомотив" сможет нормально выступить в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на смену главного тренера. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вратарь "Локомотива" Даниил Исаев.

5 июня главным тренером "Локомотива" стал канадец Боб Хартли. На этом посту он сменил россиянина Игоря Никитина, занявшего аналогичную должность в московском ЦСКА.

"Сезон покажет, - ответил Исаев на вопрос, сможет ли "Локомотив" остаться с Хартли таким же сильным, каким был при Никитине. - Костяк команды остался. И тренер, который пришел в клуб, тоже сильный. Поэтому думаю, что все будет нормально".

В сезоне-2024/25 "Локомотив" впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Также команда стала победителем регулярного чемпионата КХЛ.