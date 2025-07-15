Дегтярев пообещал усилить медийное сопровождение паралимпийцев

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту поддержал предложение организовать регулярные трансляции соревнований по паралимпийским видам спорта на основных федеральных телеканалах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Усиление медийного сопровождения паралимпийских соревнований является одним из важных направлений работы по развитию адаптивного спорта. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на итоговой коллегии министерства.

"Одно из важных новых направлений работы по адаптивному спорту - это усиление медийного сопровождения спортивных соревнований для людей с ОВЗ и инвалидов, это поручение президента. Мы его однозначно вместе с медиакомпаниями выполним", - заявил Дегтярев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту поддержал предложение организовать регулярные трансляции соревнований по паралимпийским видам спорта на основных федеральных телеканалах.