На турнире выступят 48 российский спортсменов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Количество спортсменов из России, которые примут участие в летней Универсиаде в Германии, сократилось по сравнению с предварительной заявкой из-за проблем с получением въездных виз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза (РССС).

"При подготовке ко Всемирным студенческим спортивным играм РССС столкнулся с рядом сложностей, - рассказал собеседник ТАСС. - Во-первых, принимающая страна - Германия - ограничила число виз, выдаваемых специально для участия в Играх, изначально мы не рассчитывали на такие строгие ограничения. Во-вторых, расширенный список атлетов был сформирован по требованию оргкомитета Игр еще 18 мая 2025 года. Поэтому впоследствии при решении визового вопроса вносить в него коррективы, а именно добавлять новых спортсменов, у кого уже есть действующие шенгенские визы, мы не могли".

В окончательную заявку на Универсиаду-2025 вошло 48 российских спортсменов (2 - академическая гребля, 14 - дзюдо, 4 - настольный теннис, 8 - плавание, 3 - прыжки в воду, 2 - стрельба из лука, 6 - теннис, 3 - тхэквондо, 6 - фехтование).

"Поэтому при формировании финального состава участвующих в Играх российских спортсменов нам приходилось отталкиваться от ряда не зависящих от нас обстоятельств - и максимально задействовать спортсменов с действующими визами, и руководствоваться принципом мультиспортивности, сохраняя количество видов спорта, в которых будут участвовать наши атлеты. Таким образом, Российский студенческий спортивный союз совместно с Министерством спорта РФ и общероссийскими спортивными федерациями в этих сложных условиях нашел наилучший из возможных вариантов формат участия наших спортсменов", - заключил собеседник ТАСС.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта. Церемония открытия Игр пройдет 16 июля в Дуйсбурге, 17 июля начнутся сами соревнования.