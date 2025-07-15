Около 4 тыс. российских спортсменов получили допуск на международные турниры

В 2023 году Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 4 тыс. российских спортсменов в 28 видах спорта получили допуск к участию в международных соревнованиях. Об этом на итоговой коллегии Минспорта РФ заявил глава ведомства, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Почти 4 тыс. российских атлетов в 28 видах спорта получили допуски к участию в международных турнирах под эгидой соответствующих федераций, - сказал Дегтярев. - Открою небольшой секрет - не велся учет этого процесса, но теперь в ОКР создана отдельная группа, которая этим занимается. Мы видим в реальном времени статус каждого спортсмена по каждому виду спорта".

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.