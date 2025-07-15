Дегтярев раскритиковал предыдущий подход к выбору руководителей спортивных федераций

Глава Минспорта отметил, что в руководстве ряда федераций превалировал цеховой принцип

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подверг критике предыдущий подход к выбору президентов национальных спортивных федераций. Об этом он рассказал на итоговой коллегии Минспорта.

"Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями, - сказал Дегтярев. - Тем не менее, некоторые из них фактически жили только за счет финансирования государства или букмекеров. При этом слабо взаимодействовали с властью и государством. Кроме того, многие виды спорта у нас в стране оказались раздроблены на несколько федераций по видам спорта, в то время как на международном уровне они давно собраны воедино. В руководстве ряда федераций превалировал цеховой принцип, когда учитывались спортивные достижения руководителей, но не деловые качества".

"Все это привело к тому, что качество управления и вклад федераций в развитие своих видов спорта, а также массового, адаптивного, детско-юношеского спорта стал снижаться. Не везде, но общая тенденция прослеживалась. В 2024 году начался назревший процесс слияния ряда российских федераций по видам спорта по международной модели. Минспорт этот тренд поддержал и приветствует избрание в руководство многих организаций профессиональных управленцев", - добавил министр.