Контракт голкипера с "Локомотивом" истекает через год

ТАСС, 15 июля. Даниил Исаев, признанный лучшим вратарем прошлого сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не исключил перехода в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после завершения контракта с ярославским "Локомотивом". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Соглашение голкипера с "Локомотивом" рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Нет, не закрыл, - ответил Исаев на вопрос, закрыл ли он двери для выступления в НХЛ. - Сейчас у меня в планах подготовиться к предстоящему сезону, сыграть его, а дальше будет видно. Пока просто мысли в голове. Никаких переговоров не ведем".

Исаеву 25 лет, он был признан лучшим вратарем КХЛ в последних двух сезонах. В составе "Локомотива" в 2025 году он стал победителем Кубка Гагарина, сезоном ранее дошел до финала турнира. На драфте НХЛ Исаев не был выбран ни одним клубом.