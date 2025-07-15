На турнире выступят 48 российских спортсменов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Германии всячески препятствовало в выдаче виз российским спортсменам для участия в летней Универсиаде. Об этом на итоговой коллегии Минспорта сообщил глава ведомства, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Впервые с 2019 года наши студенты будут соревноваться на летней Универсиаде, - сказал Дегтярев. - В Германии уже несколько десятков ребят, а точнее 36, там они готовятся к стартам. Это мы обсуждали в Лозанне с генсеком Международной федерации университетского спорта Маттиусом Ремоном. Они - наши сторонники, однозначно, в отличие от, например, правительства Германии, которое всячески препятствовало в выдаче виз".

Ранее ТАСС сообщал, что в окончательную заявку на Универсиаду-2025 вошло 48 российских спортсменов (2 - академическая гребля, 14 - дзюдо, 4 - настольный теннис, 8 - плавание, 3 - прыжки в воду, 2 - стрельба из лука, 6 - теннис, 3 - тхэквондо, 6 - фехтование).

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта. Церемония открытия Игр пройдет 16 июля в Дуйсбурге, 17 июля начнутся сами соревнования.