Исполком МОК рассмотрит этот вопрос в сентябре

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Восстановление Международным олимпийским комитетом (МОК) статуса Олимпийского комитета России (ОКР) является ключевым решением, которое ожидает отечественный спорт. Об этом на итоговой коллегии Минспорта заявил глава ведомства и ОКР Михаил Дегтярев.

"Возвращение российских спортсменов на мировую спортивную арену - это наша первейшая задача, - сказал Дегтярев. - Ключевое решение, которое мы ожидаем, - восстановление статуса Олимпийского комитета России. Исполком Международного олимпийского комитета рассмотрит этот вопрос в сентябре. Несмотря на достигнутые успехи, приоритетом остается полноценный допуск российских спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры 2028 года в США".

Российские спортсмены на основе рекомендации МОК отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций. В октябре 2023 года было приостановлено членство ОКР.

Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе. Соревнования в США состоятся с 15 по 31 июля.