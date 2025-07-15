К марафону будут допущены только те граждане России и Белоруссии, которые имеют вид на жительство на территории Литвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены не будут признаны победителями предстоящего Вильнюсского марафона. Об этом говорится в регламенте проведения соревнования.

"Все российские и белорусские спортсмены, участвующие в мероприятии, соглашаются с тем, что они не претендуют на какие-либо призы или награды", - сказано в регламенте.

К марафону будут допущены только те граждане России и Белоруссии, которые имеют вид на жительство на территории Литвы. Каждый из них будет обязан оплатить регистрацию банковским переводом и предоставить подписанный в свободной форме документ на литовском или английском языке, в котором будет указано, что участник не поддерживает проведение СВО.

Вильнюсский марафон пройдет 14 сентября.