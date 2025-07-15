В мае исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход спортсменки в азербайджанскую команду

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Об этом ТАСС сообщил источник.

13 мая президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе сообщил, что исполком организации не одобрил переход спортсменки в азербайджанскую команду.

"Совет ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана", - сказал собеседник агентства.

Жилиной 17 лет, она является подопечной Евгения Плющенко. В прошлом сезоне спортсменка была вынуждена пропустить соревнования в связи с травмой. Она является серебряным призером первенства России среди юниоров 2023 года и победительницей юниорского финала Гран-при 2023 года.