Хоккеистки Шохина и Кадирова первыми из россиянок подписали контракты с клубом PWHL

Соглашения с игроками рассчитаны на один сезон

ОТТАВА, 15 июля. /ТАСС/. Клуб Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) "Оттава" подписал контракты с россиянками Анной Шохиной и Фанузой Кадировой. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашения с игроками рассчитаны на один сезон. На прошедшем драфте "Оттава" выбрала Шохину под общим 13-м номером, Кадирову - под 45-м.

Шохина и Кадирова стали первыми россиянками, которые заключили контракты с клубом PWHL. Игроки из России еще не выступали в лиге. В 2024 году под общим 37-м номером "Бостон" выбрал Илону Маркову, но в прошлом сезоне она играла за уфимскую "Агидель".

В сезоне-2024/25 Шохина и Кадирова защищали цвета петербургского клуба "Динамо-Нева", став победительницами Женской хоккейной лиги. Шохина стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф, суммарно набрав 89 очков (39 шайб + 50 передач) в 51 матче, на счету Кадировой 70 (31+39) очков в 51 игре.

Сезон-2025/26 станет третьим для PWHL. Лига расширилась с 6 до 8 команд - к "Монреалю", "Торонто", "Оттаве", "Нью-Йорку", "Бостону" и "Миннесоте" добавились "Ванкувер" и "Сиэтл". Победителем турнира дважды становилась "Миннесота".