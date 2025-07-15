По словам норвежца, рана оказалась неглубокой, и зашивать ее не пришлось

ТАСС, 15 июля. Четырехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам норвежца Эмиля Иверсена во время пробежки укусила собака. Об этом он рассказал газете Adresseavisen.

"Я бегал с Йоханнесом Клэбо, Никласом Дюрхаугом и [футболистом] Александром Сёрлотом. И тут меня внезапно укусила за бедро немецкая овчарка. Я пошел осмотреть рану, и, к счастью, она оказалась неглубокой. Поэтому зашивать не пришлось, но нужно принимать лекарства", - сказал Иверсен.

Иверсену 33 года. Он также является серебряным призером Олимпиады-2022 в эстафете.