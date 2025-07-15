Соглашение с защитником рассчитано на два года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американский защитник Джозеф Кин подписал контракт с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.

Ранее Кин выступал за "Спартак" с 2022 по 2024 год. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 25 результативных передач. Прошлый сезон защитник провел в фарм-клубе "Сан-Хосе" в Американской хоккейной лиге. В Национальной хоккейной лиге он принял участие в двух играх, выступая за "Каролину".