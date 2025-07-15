Церемония открытия Игр пройдет 16 июля в Дуйсбурге

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Международная федерация университетского спорта (FISU) дала все необходимые гарантии безопасности для участия россиян в параде открытия Универсиады в Германии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза (РССС).

Церемония открытия Игр пройдет 16 июля в Дуйсбурге.

"Буквально только что мы получили от FISU подтверждение, что можем принимать участие в церемонии открытия, нам были даны все необходимые гарантии безопасности. Это очень важно, потому что нас беспокоила безопасность спортсменов во время участия в этой церемонии. Российский студенческий спортивный союз совместно со спортсменами приняли решение, что если такая возможность есть, мы участвуем", - сообщили в пресс-службе РССС.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.