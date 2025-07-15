Соревнования проходят в Сингапуре

СИНГАПУР, 15 июля. /ТАСС/. Соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре перенесли во второй раз. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания.

Изначально соревнования у женщин должны были пройти 15 июля, у мужчин - 16 июля. В понедельник женские соревнования были перенесены на утро 16 июля (05:15 мск) из-за несоответствия воды нормам качества. Теперь старт мужского заплыва запланирован на 08:00 мск, женского - на 11:00 мск.

Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут с 16 по 20 июля. Из россиян в них выступят Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин. Заплывы пройдут в акватории острова Сентоса. Год назад там в результате столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии - уже к осени весь мазут был собран.

В 2024 году на Олимпиаде в Париже несколько раз заплывы в реке Сене были перенесены из-за плохого качества воды. Были отменены несколько тренировок пловцов на открытой воде и триатлонистов, соревнования в этих дисциплинах неоднократно переносились. Ряд спортсменов пожаловались на недомогание и симптомы желудочных и кишечных заболеваний.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.