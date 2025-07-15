Сафонов рассказал, что хочет получать больше игрового времени в ПСЖ

Вратарь назвал отличным первый сезон в Европе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов хочет получать больше игрового времени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Что касается меня - это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени, и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой", - написал Сафонов.

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ со счетом 0:3 проиграл английскому "Челси". "Завершать турнир поражением в финале всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки", - отметил Сафонов.

"Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием того, что победы не приходят сами собой - за ними стоит ежедневная работа. Каждый матч требует полной отдачи. Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали в этом сезоне", - добавил российский вратарь.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.