Встречи пройдут в московском пляжном центре "Лето"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Розыгрыш Кубка России по пляжному гандболу среди мужских и женских команд состоится 19 и 20 июля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Встречи пройдут в московском пляжном центре "Лето". В турнире примут участие по семь мужских и женских команд. Предварительно в каждом из турниров участники будут разделены на две группы.

В мужских соревнованиях сыграют команды Краснодарского края, КубГУ, "Екатеринодар" из Краснодара, "Ростов-Дон", московский "Сенатор", "Технолог-Спартак" из Белгорода и столичный клуб "ЦСКА-Академия". В женском турнире выступят московские "Воробьевы горы", "Спартак", "Заря", краснодарская "Кубань", КубГУ, "Ставрополье" и команда Московской гандбольной академии.

Вход на матчи для болельщиков будет бесплатным.