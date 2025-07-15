Представительство россиян на этот раз будет неполным, в том числе из-за позиции властей Германии ограничить выдачу въездных виз для членов спортивной делегации РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены впервые за шесть лет выступят на Всемирной летней универсиаде, которая стартует 16 июля в германском Дуйсбурге. Однако представительство россиян на этом турнире, в отличие от Игр-2019 в Италии, будет неполным, в том числе из-за позиции властей Германии ограничить выдачу въездных виз для членов спортивной делегации РФ.

В окончательную заявку на Универсиаду-2025 вошло 48 российских спортсменов (2 - академическая гребля, 14 - дзюдо, 4 - настольный теннис, 8 - плавание, 3 - прыжки в воду, 2 - стрельба из лука, 6 - теннис, 3 - тхэквондо, 6 - фехтование). Россиянам, отправившимся в Германию в нейтральном статусе, изначально было запрещено участвовать в командных видах спорта в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК). Однако предварительная заявка была еще больше сокращена из-за недружественной позиции германских официальных властей.

"Впервые с 2019 года наши студенты будут соревноваться на летней Универсиаде, - сказал во вторник на итоговой коллегии Министерства спорта РФ глава ведомства Михаил Дегтярев. - В Германии уже несколько десятков ребят, а точнее 36, там они готовятся к стартам. Это мы обсуждали в Лозанне с генсеком Международной федерации университетского спорта (FISU) Маттиусом Ремоном. Они - наши сторонники, однозначно, в отличие от, например, правительства Германии, которое всячески препятствовало в выдаче виз".

Пресс-служба Российского студенческого спортивного союза (РССС) пояснила ТАСС, что расширенный список атлетов был сформирован по требованию оргкомитета Игр еще 18 мая. "Поэтому впоследствии при решении визового вопроса вносить в него коррективы, а именно добавлять новых спортсменов, у кого уже есть действующие шенгенские визы, мы не могли", - сказал представитель РССС.

"При формировании финального состава участвующих в Играх российских спортсменов нам приходилось отталкиваться от ряда не зависящих от нас обстоятельств - и максимально задействовать спортсменов с действующими визами, и руководствоваться принципом мультиспортивности, сохраняя количество видов спорта, в которых будут участвовать наши атлеты. Таким образом, Российский студенческий спортивный союз совместно с Министерством спорта РФ и общероссийскими спортивными федерациями в этих сложных условиях нашли наилучший из возможных вариантов формат участия наших спортсменов", - заключил собеседник ТАСС.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Соревнования пловцов и прыгунов в воду будет принимать Берлин. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта. Церемония открытия Игр пройдет 16 июля в Дуйсбурге, 17 июля начнутся сами соревнования.

Под "Гаудеамус" и с флагом FISU

FISU ранее разрешила российским спортсменам участвовать в параде открытия Универсиады в Германии, в то время как Международный олимпийский комитет год назад на Олимпиаде в Париже запретил нейтральным спортсменам из РФ и Белоруссии стать участниками подобного мероприятия. В минувший понедельник в Германию уже прибыли российские фехтовальщики, теннисисты, представители тхэквондо, настольного тенниса, пловцы и прыгуны в воду.

Спортсмены из России на Всемирных университетских играх - 2025 будут выступать под "Гаудеамус" - гимн Международной федерации университетского спорта. Они могут быть награждены медалями за свои выступления, но не могут быть включены в медальные зачеты FISU, так как участвуют в соревнованиях в индивидуальном статусе. Спортивная форма (соревновательная, для разминки, официальная, для церемоний награждения, повседневная и т. д.) нейтральных спортсменов из России и Белоруссии должна быть полностью белой или одноцветной, за исключением случаев, когда это невозможно в соответствии с правилами международных спортивных федераций.

"РССС в целом считает несправедливым отстранение российских студентов-спортсменов от полноценного участия во Всемирной универсиаде, - заявил в середине июня ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков. - Однако в интересах развития российского студенческого спорта РССС поддерживает предоставленную возможность принять участие в этих соревнованиях по некоторым видам спорта. При этом наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, вынуждены соблюдать рекомендованные условия участия со стороны международных федераций и FISU. Руководство РССС активно работает над тем, чтобы российские атлеты как можно скорее могли выступать как полноценные участники любых международных студенческих соревнований: под своим флагом, с гимном России и возможностью свободно общаться с прессой".

На летней Универсиаде 2019 года, проходившей в итальянском Неаполе, выступало 275 российских спортсменов. Сборная России тогда заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 82 медали (22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых) и уступив японцам, которые также вернулись домой с 82 наградами, однако в их активе было больше золотых медалей - 33.