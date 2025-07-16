Также он выделил тяжелую весовую категорию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает легкую весовую категорию одной из самых интересных. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Слежу, конечно, [за боями]. Сейчас очень интересная тяжелая категория, в ней все может пойти по-разному. А самая интересная сейчас - легкая", - сказал Тактаров.

Он также назвал российского бойца Ислама Махачева одним из самых успешных за последнее время. "Ислам Махачев он, по-моему, самый крутой [за последние] несколько лет", - отметил собеседник.

Махачев ранее отказался от титула чемпиона UFC в легком весе и перешел в полусреднюю весовую категорию. Всего на счету 33-летнего бойца 27 побед и одно поражение.