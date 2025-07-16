ТАСС: в Махачкале на бойца MMA Хизриева совершили нападение

Спортсмен получил огнестрельные ранения

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (MMA) Тимур Хизриев получил множественные огнестрельные ранения в результате нападения в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении спортсмена.

По информации Telegram-канала Shot, на Хизриева напали двое, которые совершили около 10 выстрелов. Инцидент произошел во дворе жилого дома.

"На Хизриева совершили нападение. Он перенес операцию, не менее пяти пуль в него попало. Проникающих, насколько мне известно, не было", - сказал собеседник агентства.

Хизриеву 29 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.