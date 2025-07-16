Писарев стал единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания Москвы

Выборы пройдут 26 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Евгений Писарев будет единственным кандидатом на выборах главы Федерации фигурного катания Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Выборы пройдут 26 июля на внеочередной выборной конференции.

"К моменту дедлайна кандидатура Писарева была единственной, конкурентов у него нет", - сообщили в федерации.

С 2022 года пост президента Федерации фигурного катания Москвы занимал Антон Абдурахманов. В январе стало известно, что он покинул Россию по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли.