Форвард призван добавить команде мощи и силовой борьбы в атакующей линии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Антон Заболотный был приглашен в московский футбольный клуб "Спартак", чтобы добавить атакующей игре команды мощи и силовой борьбы в штрафной площади. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

34-летний Заболотный пополнил "Спартак" в нынешнее межсезонье, в столичную команду он перешел из подмосковных "Химок", которые были расформированы в связи с банкротством. Первый мяч за новую команду он забил в воскресенье в товарищеском матче с сербским "Спартаком" из Суботицы.

"Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было - это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы", - сказал Малышев.

Заболотный выступал за "Химки" с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч в разных турнирах, в которых отличился 6 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Футболист является воспитанником московского ЦСКА, за армейцев Заболотный играл с 2021 по 2024 год.

Игрок ранее выступал за "Сочи", "Тосно" из Ленинградской области, "Уфу", воронежский "Факел", екатеринбургский "Урал", брянское "Динамо", астраханский "Волгарь", а также петербургский "Зенит", в составе которого футболист стал чемпионом России в сезоне-2018/19.