Спортсмен восемь раз сдавал допинг-тест

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка сильнейших спортсменов в беге на 5 000 м Владимир Никитин стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в первое полугодие 2025 года. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

С января по июнь Никитин проходил тестирование РУСАДА восемь раз. По семь раз инспекторы Российского антидопингового агентства приходили к бегунам Константину Холмогорову, Анастасии Красильниковой и Александру Масютенко.

В сезоне-2025 32-летнему Никитину также удалось выиграть зимний чемпионат страны в беге на 3 000 м, стать вторым на Казанском марафоне, победить на майском полумарафоне в рамках "Забега.РФ".