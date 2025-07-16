Футбольный клуб должен бороться за топ-3 в чемпионате и победу в кубке страны

ТАСС, 16 июля. Московский "Локомотив" в новом сезоне должен бороться за тройку лидеров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и победу в кубке страны. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил председатель совета директоров команды Юрий Нагорных.

"Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России, - сказал Нагорных. - Мы живем в реальном мире, посмотрим [возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков]. Будем делать все, чтобы у "Локомотива" это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти".

В сезоне-2024/25 "Локомотив" финишировал шестым в чемпионате России.