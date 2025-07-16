Олимпийский чемпион отметил, что вместе с президентом играют хоккеисты высокого класса

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Против президента РФ Владимира Путина было сложно играть в хоккей, учитывая высокий класс его партнеров по пятерке. Такое мнение в интервью ТАСС высказал олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов.

Глава государства неоднократно принимал участие в гала-матчах фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Бабинов выходил играть против президента страны в составе команды "Легенды СССР".

"Вместе с ним не доводилось [играть], но против него приходилось играть регулярно. Это намного сложнее, чем играть сзади, - сказал Бабинов. - Все-таки это первое лицо государства, у него могло что-то не получаться, так как он поздно встал на коньки. Но с той стороны играет не один он, а пять человек. Есть определенные нюансы, как правильно подкатиться, встать. Будешь обращать внимание только на него, тебе его партнеры забьют. Где-то давали слабинку, где-то - по-настоящему".

"Понятно, что не стоит ждать тут каких-то спортивных результатов. Но то, что он встал на коньки и полюбил этот вид спорта - говорит о многом, о его целеустремленности, стремлении. Главное, что своими действиями он привлек внимание спортсменов, объединил нас, ветеранов. Это дало возможность участвовать в официальных соревнованиях среди любителей. Он выступал не как профессионал, а как любитель. Только один его выход на лед очень много значит - не каждый руководитель может в 60 лет встать на коньки и ни где-то на закрытом катке, а при аудитории в 12-15 тыс. зрителей. Для этого надо иметь мужество, поэтому мы его сильно уважаем", - отметил Бабинов.