Она будет рассчитана на 400 игроков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Киберспортивная арена площадью 3 тыс. кв. м, которая рассчитана на более чем 400 игроков, появится в Екатеринбурге в конце лета. Она станет третьей по площади в России, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Одна из крупнейших киберспортивных арен России откроется в Екатеринбурге. Двухэтажное здание площадью 3 тыс. кв. метров сможет одновременно вместить более 400 игроков. Техническое открытие арены планируется в конце лета. Она станет третьей в стране по площади", - говорится в сообщении.

На арене будут оборудованы места для игр на компьютерах и приставках, пространства виртуальной реальности, мобильного гейминга, студия для проведения киберспортивных турниров, добавили в департаменте.

Появление одной из крупнейших киберспортивных арен в Екатеринбурге станет импульсом для развития региона как киберспортивного центра России, отметила заместитель губернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. "Киберспорт - это уже не просто про компьютерные игры. Это мощная и современная площадка для развития образования и формирования цифровых навыков. Важно, что ребята здесь получат возможность раскрыть свои таланты и найти путь в профессию, их заметят университеты и потенциальные работодатели", - подчеркнула она.