Лукич рассказал о важности матчей против баскетбольных сборных Ирана и Египта

Игры пройдут в конце июля - начале августа

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России нуждается в международных матчах и ждет от встреч с командами Ирана и Египта контактного баскетбола. От этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.

"Сборной сейчас очень нужны игры - даже если нет отборочных, то товарищеские. Это нужно в первую очередь для сплоченности коллектива. В этот раз в сборной есть и опытные игроки, как Ваня Ухов, есть и молодые, как Илья Фролов из "Реала", - сказал Лукич. - Мы ждем два контактных матча, и если я смогу в этих играх задействовать молодых игроков, им найдется достойное время и роль, то я буду доволен".

Со сборной Ирана россияне сыграют дома в конце июля, а с командой Египта подопечные Зорана Лукича встретятся в гостях в начале августа.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены Международной федерацией баскетбола от соревнований из-за ситуации на Украине.