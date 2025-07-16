Нападавшие серьезно повредили руку бойцу ММА Хизриеву

Спортсмен был прооперирован

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Тимур Хизриев получил серьезную травму руки в результате нападения. Об этом ТАСС рассказали в окружении спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, на Хизриева было совершено нападение в Махачкале. Нападавшие применили травматическое оружие, Хизриев был госпитализирован и перенес операцию.

"У Хизриева была сильно повреждена рука, она была прооперирована. Если говорить точнее, то повреждена кисть. Сейчас у него стабильное состояние. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Хизриеву 29 лет. Он становился победителем Гран-при PFL. На его счету 18 побед и ни одного поражения.