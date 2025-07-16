На допинг были проверены 22 игрока команды

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Игроков челябинского "Трактора" чаще хоккеистов других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего за первое полугодие было проверены на допинг 22 игрока "Трактора". Второе место по количеству протестированных хоккеистов занимает московское "Динамо" (18), третье-пятое места делят ярославский "Локомотив", московский "Спартак" и уфимский "Салават Юлаев" (по 17).

Всего с января по июнь было проверено 180 хоккеистов из 19 клубов КХЛ.

Обладателем Кубка Гагарина - 2025 стал "Локомотив", обыгравший в финальной серии "Трактор" (4-1).