До четвертого раунда на турнире дошла только Екатерина Лагно

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кубок мира по шахматам проходит тяжело для россиянок. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

До четвертого раунда на Кубке мира дошла только Екатерина Лагно.

"Тяжело идет этот Кубок мира, практически все у нас уже выбыли. Для меня стал полностью неожиданным вылет Полины Шуваловой, потому что до этого она хорошо играла. Валя Гунина боролась, играла динамично, и ей немного не хватило, чтобы перевести игру в блиц. Наша перспективная шахматистка Анна Шухман играла хорошо, но пока ей не хватает опыта игры на таких турнирах", - сказал Смагин.

Кубок мира проходит в Батуми и завершится 29 июля. Три лучшие шахматистки по его итогам отберутся на турнир претенденток.