Спортсмен дисквалифицирован на основании информации из базы данных LIMS

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе 2012 года россиянин Аслан Абдуллин дисквалифицирован на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортсмен дисквалифицирован на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушение антидопинговых правил, зафиксированное 11 марта 2015 года. Срок дисквалификации истечет 27 февраля 2029 года.

Борцу греко-римского стиля Абдуллину 36 лет, в его активе есть также золото командного Кубка мира 2008 года и серебро, завоеванное на этом турнире в 2011 году.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов в московской лаборатории на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).