Команда осталась в высшем дивизионе чемпионата страны после того, как "Химки" не прошли лицензирование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" поставило задачу перед командой попасть в десятку лучших по итогам сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор команды Давид Мелик-Гусейнов.

"Цель такая же амбициозная, как и в прошлом году, - быть в десятке. Никто эти цели не менял с прошлого года, - сказал он. - Мы очень надеемся, что в пятом сезоне [в РПЛ], несмотря на все логистические сложности, с этими сложностями мы справимся достойно, имею в виду ремонт на "Совкомбанк-Арене".

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский хочет, чтобы команду ассоциировали с другим стилем игры, с другим футболом. "Больше динамики, больше какой-то непредсказуемости в игре", - объяснил тренер.

"Я ребятам в первом выступлении сказал, что забываем все, что было. Я хочу, чтобы у нас было только положительное мышление. Хочу полностью коммуникацию внутри коллектива поменять. Положительные эмоции нам нужны ежедневно", - добавил наставник.

"Пари НН" занял 13-е место в прошлом чемпионате РПЛ, после чего уступил "Сочи" в стыковых матчах за право сыграть в турнире в следующем сезоне. 12-е место, которое позволяет напрямую остаться в РПЛ, заняли подмосковные "Химки", однако они не прошли лицензирование, и их место занял нижегородский клуб.

Первый домашний матч в новом сезоне "Пари НН" проведет 20 июля в Казани из-за ремонта на домашнем стадионе. Соперником команды в первом туре будет действующий чемпион России "Краснодар".