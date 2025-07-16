Отстранение спортсменки завершится 18 апреля 2028 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за употребление мельдония. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отстранение спортсменки завершится 18 апреля 2028 года.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что допинг-проба Понтелеенко в конце сезона-2023/24 дала положительный результат. По информации источника, из-за этого фигуристка решила пропустить сезон-2024/25. Как позднее рассказал ТАСС личный тренер спортсменки Олег Татауров, его подопечная вынуждена временно прекратить занятия фигурным катанием из-за проблем с сердцем.

Понтелеенко 16 лет, в апреле 2024 года на юношеском первенстве России она заняла третье место.