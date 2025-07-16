"Пари НН" рассчитывает вернуться на домашний стадион в сентябре

Из-за ремонта арены в Нижнем Новгороде команда первый домашний матч нового сезона чемпионата России проведет в Казани, а игра третьего тура может пройти в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" рассчитывает, что команда в сентябре вернется на домашний стадион после его ремонта. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы очень хотим, чтоб команда вернулась на стадион в сентябре", - сказал Мелик-Гусейнов. Он понадеялся, что ремонтные работы закончатся в августе, далее начнется работа по доведению газона до необходимого состояния.

Матч третьего тура Мир - Российской премьер-лиги против московского "Локомотива" команда может провести на стадионе в Саранске, сейчас идет процесс получения лицензионных разрешений для проведения игры.

"Мы ждем выезда группы специалистов на "Мордовия-Арену". Эта встреча произойдет в понедельник, на следующей неделе. Поэтому в понедельник у нас должен быть официальный ответ после инспекционного визита этой группы. Сейчас идет бумажный процесс получения лицензионных разрешений на проведение матча Российской премьер-лиги", - добавил Мелик-Гусейнов.

Футболисты "Пари Нижний Новгород" проведут первый домашний матч в новом сезоне в Казани. Встреча против "Краснодара" состоится 20 июля.