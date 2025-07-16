В "Пари НН" поддерживают решение об исключении "Торпедо" из РПЛ

Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отметил, что нижегородский клуб придерживается принципа нулевой терпимости по отношению "к различным подковерным моментам"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" поддерживает решение об исключении московского "Торпедо" из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Если такое решение принято и доказано, то, конечно, мы обязаны как футбольный клуб, ратующий за чистый футбол, поддержать это решение", - сказал Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что нижегородский клуб, как Российский футбольный союз и РПЛ, придерживается принципа нулевой терпимости по отношению "к различным подковерным моментам".

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома РФС приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит "Оренбург".