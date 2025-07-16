18 июня конгресс Международной федерации санного спорта большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отклонит апелляцию организации на решение о недопуске россиян к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. 14 июля президент ФССР Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права спортсменов.

"Олимпийский комитет России продолжает активные юридические действия по восстановлению российских спортсменов в правах на международной арене, - сказал министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев. - 16 июля адвокаты ФССР направили апелляционную жалобу в Арбитражный суд FIL на принятое ранее конгрессом FIL решение о недопуске российских атлетов на международные соревнования. Если жалоба не будет удовлетворена и российские спортсмены не получат допуск, то федерация обратится с аналогичным требованием уже в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне".

"Минспорт России, Олимпийский комитет России и Федерация санного спорта России считают это решение дискриминационным, нарушающим базовые права российских спортсменов на участие в международных соревнованиях и идущим вразрез с рекомендациями ООН и Международного олимпийского комитета. Оно будет оспорено", - добавил он.