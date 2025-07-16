Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года

ШАНХАЙ, 16 июля. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" и российский тренер Леонид Слуцкий подписали новый контракт. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с главным тренером рассчитано до конца 2027 года.

Слуцкому 54 года, он возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.

До работы в Китае Слуцкий тренировал казанский "Рубин", который возглавлял с 2019 по 2022 год. В сезоне-2020/21 казанцы стали четвертыми в чемпионате России, завоевав право выступить в Лиге конференций, однако команда не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей польскому "Ракуву" (0:0, 0:1 в дополнительное время). По итогам следующего сезона "Рубин" занял 15-е место в чемпионате страны и покинул элитный дивизион.

До "Рубина" Слуцкий тренировал элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе со сборными Уэльса, Англии и Словакии.