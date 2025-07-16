Испанский футбольный клуб и африканская страна могут подписать соглашение сроком на четыре года

МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" близок к заключению спонсорского соглашения с ДР Конго сроком на четыре года. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

За четыре сезона "Барселона" может получить €44 млн. Если стороны подпишут соглашение, то на тренировочной форме футболистов "Барселона" разместит надпись "ДР Конго - сердце Африки".

В прошлом сезоне "Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании. В 32-й раз команда выиграла кубок страны и одержала 15-ю победу в Суперкубке Испании. Команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов, четырежды - Кубок обладателей кубков и трижды - клубный чемпионат мира.

Обладая богатыми запасами природных ресурсов, в том числе алмазов, золота, вольфрама, кобальта, меди, урана и колтана, ДРК остается одной из беднейших в мире. Основу ее экономики составляют сельское хозяйство (60% занятых) и добывающая промышленность (свыше 90% экспорта). В 2023 г. ВВП страны составил $66,4 млрд, темпы роста экономики - 8,6%, инфляция - 13,2%, государственный долг - 16% ВВП ($10,5 млрд, 2022). Всемирный банк относит ДРК к группе стран с низким уровнем дохода на душу населения ($660 в год, 2023). По индексу развития человеческого потенциала ООН она занимает 180-е из 191 места.