Ранее следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после нападения двух неизвестных на бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Двое напавших на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева задержаны. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Дагестана, призер Олимпийских игр по вольной борьбе Сажид Сажидов.

Ранее в МВД по Дагестану сообщали, что в ночь на 16 июля в Махачкале двое неизвестных выстрелили в Хизриева из травматических пистолетов и скрылись с места происшествия. Стрелявшие были в масках. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Напавшие на Хизриева задержаны", - сообщил Сажидов.